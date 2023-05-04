MinTransporte sobre contratos de Invías: uno encuentra una ruptura de la confianza

En los recientes días a W Radio llegaron varias denuncias en las que aseguraban que a pesar de una orden expresa del nuevo ministro de Transporte, William Camargo, de frenar cualquier tipo de contratación en las diferentes entidades adscritas del sector con el fin de poder revisar cada uno de los contratos y así determinar la viabilidad de mantenerlos en firme, durante el más reciente fin de semana y festivo se habría generado la aprobación de al menos 30 contratos en el Instituto Nacional de Vías.

Ante el escenario, en primicia en W Radio, el ministro de Transporte, William Camargo, se pronunció y confirmó que en efecto se empezó una revisión exhaustiva para saber qué se contrató, los motivos que llevaron a hacerlo y sobre todo a desobedecer una orden impartida para todas las entidades del sector.

En sus declaraciones, el ministro dijo “efectivamente cuando fui nombrado ministro designado, ese mismo día en la tarde tal vez con el ministro saliente, el doctor Guillermo Reyes, en la reunión yo solicité que se considerara suspender los procesos que estaban en camino a Secop, que estaban inclusive colgados en Secop para que pudieran efectivamente hacer la revisión, esa instrucción efectivamente salió del chat de los equipo directivos y se transmitió así a los diferentes directivos que hacen parte del sector transporte”.

Pese a la orden impartida el ministro Camargo, confirmó que esta no se cumplió, manifestando “ayer nos enteramos justamente por el tema de medios y también porque habíamos pedido un reporte del estado del Secop, de que el fin de semana es instrucción no fue atendida, digamos que ahí estamos nosotros haciendo las indagaciones, yo espero el día de hoy encontrarme con el director de Invías, tengo una reunión ahora con el equipo de Invías y quiero consultar qué fue lo que paso, porque efectivamente mi intención era revisar la pertinencia de esos contratos, el proceso en el que estaban y la etapa y a partir de allí tomar las decisiones pues un poco en la línea cerca de ese sector y empezar a orientar el destino del Ministerio de Transporte y esas entidades adscritas en los próximos años”.

Seguido a esto, el ministro Camargo fue claro al expresar que sin duda alguna una situación como la denunciada rompía la confianza que había en el sector, mostrando así su inconformidad con lo ocurrido, allí dijo “digamos que no deja de faltar un poco como de rigor en el ejercicio, uno solicita como ministro entrante que algunas decisiones se pospongan con la intención de revisarlas y realmente uno encuentra allí una ruptura de la confianza que tenía uno con ese equipo que venía trabajando al frente de la dirección de las entidades del sector”.

Así mismo, el MinTransporte confirmó que la situación denunciada no se registró solamente en el Invías, advirtiendo que se está revisando en que otras entidades ocurrió lo mismo para emprender las respectivas investigaciones.

Frente a la denuncia sobre la adjudicación de nuevos contratos de infraestructura pública al empresario Pedro Contecha, el cual se ha visto involucrado en una gran polémica por su cercanía con el que aún se mantiene como director del Invías, Juan Alfonso Latorre y el ex ministro de Transporte, Guillermo Reyes, el nuevo titular de la cartera, William Camargo, aseguró que no tiene aún al detalle los contratos que venían en proceso de adjudicación desde el Invías, dejando claro que su instrucción fue “digamos que no tengo todavía el conocimiento del detalle de los contratos que venían en proceso de ejecución o en proceso de adjudicación, yo la instrucción que dí fue efectivamente suspender para revisar los contratos, en ningún momento sugerí que un contratista determinado no pudiera acceder a las oportunidades de pluralidad de concurrencia que existe en la contratación pública”.

Finalmente, el ministro Camargo, aseguró que sin importar cual sea el contratista, se realizará la respectiva revisión de los contratos que venían en proceso de ejecución para saber su viabilidad y saber si se mantendrán en firme.

Escuche la entrevista completa a continuación: