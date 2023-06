Gustavo Petro también aceptó la renuncia de Carolina Corcho del Ministerio de Salud

En la tarde de este miércoles 26 de abril, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la salida de siete ministros de su gabinete, dentro de los que destaca el nombre de la jefe de la cartera de Salud, Carolina Corcho, quien lideraba una de las reformas más ambiciosas en el Congreso.

La decisión del primer mandatario se da en medio de una marcada tensión entre el Ejecutivo y varios de los partidos tradicionales que se hizo evidente en medio de la discusión del proyecto de reforma al sistema de salud que se llevaba a cabo en la Cámara de Representantes.

“Hoy se construye un nuevo gabinete que ayudará a consolidar el programa de gobierno, programa que será la base de un acuerdo nacional franco y sincero para seguir trabajando al servicio de las comunidades de todo el país”, señaló el jefe de Estado.

La ministra de Salud recibió críticas desde diferentes orillas desde su nombramiento, especialmente por sus posturas frente al sistema de salud que rige en el país.

Durante sus ocho meses al frente de la cartera de Salud tuvo que afrontar momentos complejos como la crisis producida por la escasez de medicamentos y la desgastante discusión de la reforma a la salud.

Junto a Carolina Corcho, se confirmó la salida de los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; de Agricultura, Cecilia López; del Interior, Alfonso Prada; de Ciencia, Arturo Luna; de Tecnologías, Sandra Urrutia; y de Transporte, Guillermo Reyes.

Perfil del nuevo Ministro de Salud

La cartera de Salud será liderada por Guillermo Alfonso Jaramillo, médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y estudios profesionales en cirugía cardiovascular, en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia), y cirugía cardiopediátrica, en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia).

Jaramillo fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá, durante el periodo de Gustavo Petro. En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014. En su trayectoria política, el nuevo ministro fue representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y fungió como gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.