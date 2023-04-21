Ley de Desconexión Laboral no aplica para cargos directivos: Procuraduría

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, señaló que la norma que regula los periodos de desconexión laboral (Ley 2191 de 2022, art. 6) no cobija a los trabajadores y servidores públicos que desempeñan cargos de dirección, confianza y manejo.

Recordemos que esta Ley se firmó con el fin de garantizar que el empleador “no trasgreda los límites que deben existir entre la jornada laboral y los tiempos de descanso, licencias, permisos y vacaciones, ni aquellos de la intimidad personal y familiar del trabajador o servidor público”.

El concepto enviado a la Corte Constitucional, en medio del estudio de una demanda que pide tumbar esta ley, precisó que “el desempeño de esos cargos es una razón válida constitucionalmente para establecer un trato diferencial entre quienes ocupan dichas posiciones de privilegio y los demás empleados”, además que “no afecta de forma irrazonable los derechos de los trabajadores, porque, además del salario más elevado a esos cargos, no se elimina la posibilidad de que los empleados que ocupan dichas plazas laborales disfruten de los días de descanso obligatorio en la semana o de los periodos de vacaciones”. Dice el concepto.

Por lo que solicitó declarar constitucional el artículo demandado, pues constituye una disposición legítima que no desconoce el principio de igualdad ni los derechos de los trabajadores.