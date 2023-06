Objetos del hogar que sino no son limpiados pueden ser sinónimo de enfermedades

La limpieza en los hogares sin duda es una prioridad y aunque es normal que en las casas se realice aseo a diario, hay ciertos objetos que se descuidan y no son aseados con frecuencia. La mayoría de las personas se suelen enfocar en los baños o la cocina, pues sus elementos y el uso constante de estos implican una limpieza recurrente, pero diversos estudios han mencionado sobre la preocupación de la limpieza de unos elementos en el hogar.

Además, la limpieza es una práctica que si bien es heredada de otras generaciones, lo que se busca es que los implementos del hogar estén limpios y listos para su uso. Pero lo que se pretende cuando se realiza la limpieza en una casa es evitar la propagación de gérmenes, hongos, bacterias, virus y demás que a futuro puedan significar enfermedades. Aunque la limpieza, como ya se mencionó, es una prioridad en los hogares, hay cuatro objetos de constante uso que la gente no suele limpiar. Se trata de la cafetera, el colchón, la esponja para lavar los platos, y las bolsas reciclables para las compras.

En el caso de las cafeteras un estudio reciente de la Organización de la Salud y Seguridad Pública de los Estados Unidos comentó que este objeto es uno de los que más gérmenes tiene en la cocina. De hecho, según ese mismo estudio, en una cafetera pueden haber hasta 67 tipos de gérmenes. El problema con este objeto de cocina es que como se emplea para un único uso las personas se confían y consideran que no es necesario lavarlo. No obstante, aunque el agua se calienta a una temperatura de demasiado alta, esta no es lo suficientemente caliente como para matar los virus. Además, el café posibilita la propagación de bacterias. Al mismo tiempo, en caso de que no se limpie este implemento de la cocina se dará la acumulación de minerales y a futuro no servirá más.

Sin duda en internet hay bastante información sobre los colchones y cómo limpiarlos, pese a esto la limpieza sobre este objeto sigue siendo descuidada. Los colchones pueden llegar a acumular polvo, humedad, sudor, piel muerta, así como bacterias y ácaros. Por lo tanto, el no limpiar con frecuencia este objeto fundamental del hogar puede perjudicar la salud a futuro e, incluso, puede llegar a tener moho. Expertos recomiendan que se debe limpiar con una aspiradora, se debe colocar cerca al sol y hacer uso de cualquiera de los métodos de limpieza que se han desarrollado.

En cuanto a las esponjas para lavar los platos, un estudio reciente publicado por la Universidad Furtwangen de Alemania aseguró que en una esponja pueden estar unos 362 tipos de bacterias, una cifra bastante alta y al mismo tiempo preocupante, puesto que este implemento se usa a diario en la cocina. Las bacterias logran estar presentes en la esponja debido a la humedad y a su estructura. En este sentido, el mismo estudio aconseja que las personas no se confíen de las esponjas pese a que mantengan jabón en su interior y que lo correcto es lavarlas al menos una vez a la semana con cloro.

Finalmente, las bolsas reciclables que se usan para hacer mercado son otro de los objetos que se descuidan en el hogar, pero que según el instituto Nacional de Limpieza de los Estados Unidos se deben lavar una vez a la semana o después de su uso y, preferiblemente, a mano. De acuerdo a Charles P. Gerba, microbiólogo de la Universidad de Arizona, este objeto logra acumular varias bacterias al entrar en contacto con diversos elementos cuando se hace mercado. “Esas bolsas tienen más rastros de material fecal y bacterias como E.Coli que nuestra ropa interior”.