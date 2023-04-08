Nuevos reparos del expresidente Uribe a la Reforma Pensional

Bogotá, 27 de Septiembre de 2022. Ex presidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, Senador, Miguel Uribe y Representante a la Cámara, Óscar Dario Pérez. (Colprensa - Álvaro Tavera) / ALVARO TAVERA

Colombia

El expresidente Álvaro Uribe se volvió a pronunciar sobre la Reforma Pensional, iniciativa que ya presentó el gobierno al Congreso de la República, asegurando que con esta iniciativa habrá más dinero para gastar en el presente al costo de más deuda futura.

El expresidente aseguró que hay 21.5 millones de personas que trabajan en el país, de los cuales 12 millones son cotizantes al sistema de pensiones mientras que son 2.3 millones de personas las que reciben pensión, más 1.8 millones de beneficiarios del programa de Adulto Mayor.

Por eso, aseguró que la iniciativa plantea tres problemas pensionales, uno de ellos es que llegar con un apoyo de $223 mil a todos los ancianos vulnerables mayores de 65 años, serían 3.4 millones, equivaldría a multiplicar por más de 3 el presupuesto anual de ese rubro.

Además, el expresidente planteó que manejar un déficit pensional que oscila alrededor del 100% del PIB, con tendencia a agravarse por la reducción de personas que nacen, conduce a que habrá menos cotizantes para pagar a los que reciben pensión.

además, el presidente señaló que el alto subsidio que se paga en Colpensiones porque los aportes no compensan el valor de la pensión.

“Los fondos tienen un acumulado de $360 billones de propiedad de los afiliados. Esta suma significa seguridad para los futuros pensionados, defensa de la economía ante las crisis y fuente razonable de financiación del Gobierno y de los mercados institucionales. La rentabilidad real del 8% anual en los fondos acredita su buen manejo no obstante que ha habido dificultades puntuales y excepcionales”.

Para el expresidente, aunque el sistema de pilares de Petro lo apoyan Fedesarrollo, la Universidad de los Andes y ANIF, esos centros de estudios tienen una diferencia con la propuesta del Gobierno: “Mientras el Gobierno propone llevar a Colpensiones el ingreso de todos los cotizantes hasta tres salarios mínimos, y de ahí en adelante al sistema de ahorro individual o de los fondos, los analistas mencionados sugieren reducir a dos o incluso a un salario mínimo”.