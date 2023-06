¿Qué días no se come carne en Semana Santa y por qué?

Latinoamérica hace parte de las regiones del mundo en donde la mayoría de la población es católica. De esta manera, países como Colombia se caracterizan por celebrar la Semana Santa por temas religiosos, esto pese a que muchas personas consideren estos días como vacaciones. Ahora bien, justamente por esta festividad religiosa los colombianos suelen dejar de consumir carne roja por algunos días.

La tradición de no consumir carne roja provoca que algunos católicos consuman proteína vegetal, convirtiéndose en vegetarianos durante esos días; o recurran a carnes blancas. Aunque algunos deciden dejar la carne roja por toda una semana, la tradición religiosa señala que solo son dos días. Recordemos que esta tradición católica comenzó en la Edad Media y desde entonces ha permanecido como una práctica que se hace cada año en la semana mayor.

Respeto con Dios

Aunque se ha revelado que en la biblia no hay una indicación precisa sobre el consumo de carne roja en estos días, se ha señalado que se debe a un tema de respeto con Dios. En este sentido, con el tiempo los católicos han convertido esta práctica como algo sagrado.

Por otra parte, la Semana Santa es un acontecimiento que tiene como finalidad realizar un homenaje a la vida de Jesús. Y, por tanto, lo que se promueve es que las personas realicen una reflexión sobre su espiritualidad, pero también sobre su comportamiento y logren acercarse más a Dios.

Ahora bien, los días en que es pecado consumir carne roja, según la religión católica, son el Viernes Santo y el Sábado Santo, ya que es justo en estos dos días en los que se busca hacer una conmemoración a la muerte de Jesucristo. No obstante, el viernes santo es el día más importante para no consumir carne roja, puesto que ese fue el día en el que falleció Jesús, por lo que las personas buscan alejarse de placeres.

Del mismo modo, se ha mencionado que para la iglesia romana el consumo de carne roja y sacrificio de animales como cerdos, cabras y ovejas estaba mal visto, tanto que se asociaba como una práctica pagana. Este sería uno de los argumentos históricos que se relacionarían con el hecho de que los católicos dejaran de consumir carne en Semana Santa. Al mismo tiempo, se ha mencionado que no se consume carne roja durante esos días debido a que es una manera de honrrar los 40 días en los que Jesús estuvo en el desierto sin consumir nada o haciendo ayuno.

En este sentido, durante la semana en la que se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo el consumo de carne se ha consolidado como una práctica que debe evitarse. Otras de las prácticas que no realizan los católicos en esta fecha es por ejemplo el no mantener relaciones sexuales, no se consume alcohol y se evita la asistencia a fiestas y eventos.