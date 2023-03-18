MinTransporte: 4 Millones de vehículos se movilizarán por vías en el puente festivo

Armenia

4 millones de vehículos se esperan que se movilicen por las vías nacionales en el puente festivo, el Ministro de Transporte llamó la atención de los viajeros por las lluvias que pueden provocar problemas en la movilidad.

Guillermo Reyes Ministro de Transporte señaló que controles en los peajes, donde la policía solicitará documentos, revisarán que los motociclistas cumplan con las normas con el uso del casco, respeten las señales de tránsito, porque el año pasado en este puente festivo hubo 128 siniestro viales en su mayoría involucrados los motociclistas”

“estamos en ola invernal, que el flujo podrá ser lento en varias zonas, del país, hemos tratado de parar las obras en todo el país para garantizar la movilidad y circulación de conductores y viajeros, 6000 hombres de la Policía de Tránsito” puntualizó el jefe de la cartera ministerial.

En el caso del Quindío, las vías con los mayores controles son La vía La Línea, autopistas del café, y la panamericana hacia el Valle del Cauca.

Cabe recordar que todo el fin de semana hay horarios de restricción para la movilización de carga igual o superior a 3.4 toneladas en las vías nacionales.

Sábado 6:00AM A 3:00PM

Domingo 4:00PM A 11:00PM

Lunes Festivo 10:00AM A 11:00PM