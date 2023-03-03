Tras escándalo de Nicolás Petro, piden suspender proyectos que beneficien criminales

Por escándalo del hijo del presidente Gustavo Petro, la oposición pidió suspender las discusiones en el Congreso de proyectos que puedan favorecer narcos (Colprensa: Mariano Vimos)

Colombia

Sigue la polémica por los fuertes señalamientos contra el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás, quien es acusado de haber recibido millonarias sumas de narcotraficantes que querían aportar para la campaña presidencial del ahora mandatario. Aunque las denuncias apuntan a que el dinero se lo habría quedado Nicolás, desde la oposición han pedido suspender todas las discusiones en el Congreso sobre proyectos que puedan beneficiar organizaciones ilegales como los narcotraficantes, mientras se aclara lo sucedido.

“De una tremenda gravedad los hechos conocidos en las últimas horas. El aporte del narcotráfico a las estructuras políticas de Gustavo Petro, por vía de su hijo Nicolás, diputado de la asamblea del Atlántico, se une a la cadena de hechos también preocupantes como la libertad del hijo de la Gata, la compraventa de libertades por vía de gestores de paz de miembros de grupos armados al margen de la ley y el antecedente de la campaña del Pacto de la Picota que parece estar configurándose”, aseguró el representante Hernán Cadavid.

De acuerdo con el congresista del Centro Democrático, este escándalo hace que “las discusiones de las reformas que se están tramitando en el Congreso, y que podrían beneficiar estructuras ilegales, se tengan que suspender hasta tanto no conozcamos las verdaderas motivaciones, a quiénes benefician y cuáles son los verdaderos móviles de estas intenciones”.

Incluso el uribista aseguró que “esos textos tienen que suspenderse en el Congreso de la República, esas reformas tienen que frenarse hasta que conozcamos qué hay detrás, y si están buscando beneficiar a quienes han financiado ilegalmente estructuras políticas de Gustavo Petro, como ha quedado demostrado por vía del hijo Nicolás Petro”.

Dentro de las iniciativas que plantean estos temas están el proyecto de ley de sometimiento que hace unas semanas radicó el Congreso, y también el proyecto de humanización de la política carcelaria. Sin embargo, el representante no precisó si consideran incluir otras iniciativas.

El presidente Gustavo Petro frente a estos señalamientos pidió a las autoridades investigar a su hijo, y también a su hermano Juan Fernando Petro, por presuntamente haber negociado pagos con narcos para ingresar a la Paz total. Ya la Fiscalía y la Procuraduría empezaron las primeras investigaciones.