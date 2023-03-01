Uribismo responde a Vargas por ‘sorprenderse por pasividad de Uribe’ con el Gobierno

Congresistas del Centro Democrático le respondieron al exvicepresidente Germán Vargas Lleras luego de que dijera estar sorprendido por 'la pasividad' con la que el expresidente Uribe ha actuado frente al Gobierno Petro (Colprensa - Álvaro Tavera) / ALVARO TAVERA

Colombia

Luego de que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras asegurara, en entrevista con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, que le sorprende ‘la pasividad’ con la que el expresidente Álvaro Uribe ha actuado frente al Gobierno Petro, desde el Centro Democrático le respondieron al también exministro.

Al respecto, precisamente, el senador Ciro Ramírez consideró que “yo no lo llamaría pasividad. Yo lo llamaría oposición con argumentos, con el fin de construir mediante el diálogo y no destruir. Eso es cuidar el país”. E incluso le envió una pulla dado que Cambio Radical, pese a las diferencias con el Gobierno, se ha mantenido en la independencia: “Recordarle al doctor Vargas Lleras que el único partido de oposición es el Centro Democrático”, dijo.

También habló el representante a la Cámara Juan Espinal, quien aseguró que “si ser pasivos es hacer una oposición democrática, respetuosa, con argumentos, pues creo que así nos van a seguir viendo. Ahora bien, nuestro mensaje liderado por el presidente Uribe ha sido muy claro: nosotros no queremos hacer una oposición como la que ejerció el presidente Gustavo Petro cuando era oposición al Gobierno Duque, una oposición que puso en jaque mate al país y a la economía de nuestros empresarios”.

Enfatizó, sin embargo, el congresista de Antioquia en que “no es pasividad. No confundan la decencia con la pasividad, o la crítica constructiva y el debate de las ideas, no ideológico, con una pasividad por parte de nuestro partido (...) Cambio Radical es partido independiente, lo que le permite moverse facilmente en temas al lado del Gobierno o en contra”.

Pese a ello, y a la intención de mantenerse en la independencia, Vargas Lleras aseguró que si eventualmente el Gobierno Petro les ofreciera participación directa, es decir tener algún ministerio u otra entidad, ellos no aceptarían porque tienen marcadas diferencias con la visión política del presidente. A propósito, los partidos tienen la oportunidad por una única vez en los 4 años de mandato, de cambiar su postura ante el Gobierno Petro. Hasta el momento, ninguna colectividad lo ha hecho.