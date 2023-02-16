Protestas y marchas HOY en Bogotá: cierres en TransMilenio en la 30 y vías afectadas

El sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, reportó anormalidades en su operación por la Troncal Calle 26 a la altura de la Universidad Nacional. Según la información oficial conocida por parte de la empresa, en el punto se registra la concentración de algunas personas por lo cual se lleva a cabo el paso intermitente en ambos sentidos.

Las autoridades adelantan acompañamiento para evitar graves afectaciones en los desplazamientos de los bogotanos.

A las 5:35 p. m., el sistema de transporte masivo de Bogotá TransMilenio, anunció que por la novedad se dejan de atender las estaciones Universidad Nacional y Av. ElDorado. (Rutas zonales del sector llevan a cabo desvíos operacionales).

A las 5:44 p. m. continua el bloqueo sobre la Av. NQS con calle 45, sentido Norte-Sur. Se genera afectación de la calzada mixta y exclusiva.Autoridades continúan realizando acompañamiento.

Reporte a las 5:58 p. m., se presenta movilización en la Troncal Calle 26 a la altura de la U. Nacional con paso intermitente en ambos sentidos.

Por medio de redes sociales varios internautas manifestaron que la Calle 30 permanece totalmente bloqueada al sur por protestas en la nacional y que “el trancón llega más allá de la 72 con 30″. También, indicaron que la 30 con sentido norte-sur a la altura de la estación Simón Bolívar, se encuentra trancada por la afectación de movilidad.

6:14 p. m., TransMilenio informó que se recuperó el paso por la NQS en ambos sentidos y que se encuentran trabajando para restablecer las frecuencias de la flota troncal.

Por novedad en la troncal NQS sobre las 6:52 p. m., TransMilenio tendrá flota represada a la altura del interconector de la Escuela Militar. Tampoco hay paso a las troncales Norte, Calle 80, Suba y NQS.