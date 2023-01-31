Corte Suprema no investigara a Álvaro Uribe por caso de “Ñeñepolitica”

Según lo dio a conocer la Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción, se resolvió un recurso de apelación del fallo inhibitorio de la Corte a favor del expresidente Álvaro Uribe. En donde se rechazó un recurso que había presentado el periodista Gonzalo Guillén en contra de la decisión que tomó ese alto tribunal el pasado 3 de noviembre de 2022 en la que se abstuvo de abrir investigación penal en contra Uribe por la denominada “ñeñepolítica”.

Según lo señaló la Corte en sus consideraciones dijo que no es responsabilidad de la Sala investigar la ilicitud de la financiación de la campaña presidencial de Iván Duque o cualquier tipo de irregularidad que “incluso si tuviera relación con Álvaro Uribe”.

Finalmente, la Sala señaló que aún si procediera, debería declararse desierto porque el periodista no hizo la sustentación del recurso cuando se la sala le solicito.