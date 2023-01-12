Dau se reunió con embajadora de Hungría en Colombia para hablar de cultura y turismo

Cartagena

En el marco del aniversario 50 de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Hungría, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat sostuvo un encuentro con la embajadora de Hungría en Colombia, Anna Sofia Villegas-Vitézy, y el asesor para asuntos de Cooperación Internacional de la Alcaldía, Miguel Manga. Durante la reunión se discutieron temas relacionados con posibles intercambios culturales y nuevas experiencias turísticas.

“Es un honor estar en Cartagena. Nos hemos encontrado con el señor Alcalde y tuvimos la oportunidad de hablar sobre temas importantes relacionados con el turismo, el intercambio cultural y científico, con el propósito de trabajar sobre esto en el futuro. Por ejemplo, hoy, en el desarrollo del Cartagena Festival de Música, tenemos al pianista Janós Balaz, y es un orgullo que nos esté representando”, manifestó la embajadora de Hungría.

Continuó diciendo: “acordamos que vamos a encontrar artistas que podamos traer a la ciudad y viceversa, y eso será un intercambio entre los dos países”.

A su turno, el asesor para asuntos de Cooperación Internacional, Miguel Manga, explicó que el Distrito continúa trabajando por la internacionalización de la ciudad y, de esa manera, seguir trayendo más cooperación internacional.

“Estuvimos reunidos con la embajadora de Hungría en Colombia, el Alcalde de Cartagena, y el director del IPCC, Óscar Uriza; conversamos sobre futuros trabajos de intercambio cultural, de arte, música y literatura. Estuvimos también hablando sobre posibles intercambios de experiencias en materia de turismo; Hungría tiene una ciudad muy importante que es Budapest, lugar que tiene reconocimiento de algunos sitios por parte de la UNESCO, situación similar pasa con Cartagena, y será una buena manera para preservar este patrimonio material e inmaterial de la ciudad de Cartagena”, precisó Manga.

Agregó: “al mismo tiempo hablamos sobre la posibilidad de nuevas generaciones de ingresos y trabajo, revisando cómo lo están haciendo en Hungría, a través de diferentes estrategias que implementa el gobierno. Vamos a seguir apostándole a las relaciones diplomáticas no solo al país, sino también a la ciudad de Cartagena ya que nos permitirá traer más cooperación internacional y atraer más inversión extranjera para los proyectos de la ciudad”.