Bombazo en el mercado: Luis Suárez es nuevo jugador de Gremio de Brasil

El Gremio brasileño anunció este sábado el fichaje del internacional uruguayo Luis Suárez, procedente del Nacional, que estará vinculado al club de Porto Alegre hasta diciembre de 2024.

El delantero de 35 años llevaba varias semanas negociando abiertamente con Gremio, que en la próxima temporada regresa a la primera división tras pasar un año en segunda.

Suárez saludó a la hinchada del Gremio con un vídeo en su cuenta de Instagram, en la que les pidió que “estén preparados para disfrutar estos dos maravillosos años, para intentar conseguir grandes cosas”.

El charrúa ha vestido la camiseta de clubes grandes de Europa como Ajax, Liverpool, Barcelona y Atlético Madrid, su último club en España antes de regresar en 2021 al Nacional de Montevideo, club en el que debutó como profesional.

Con la selección uruguaya, Suárez disputó cuatro mundiales, el último de ellos, el pasado diciembre, en Qatar, y se coronó campeón de la Copa América de 2011 en Argentina.