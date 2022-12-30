Video: así se ve la Tierra desde la Estación Espacial Internacional
El astronauta Francisco ‘Frank’ Rubio, miembro de la expedición número 68 de la NASA, compartió con La W algunos detalles de su misión y de su vida en el espacio desde la Estación Espacial Internacional.
Rubio, quien comparte misión con otros seis astronautas (tres rusos, dos estadounidenses, y un japonés), aseguró que resulta emocionante poder ver el planeta Tierra desde las alturas, donde viajan a 17.000 millas por hora.
“Me ha sorprendido ver cuánto de nuestro planeta es mar, el azul de los océanos es muy bello”, reflexionó el astronauta.
También compartió detalles sobre su día a día: “Cada humano que vive acá es diferente. No sabemos cómo la humanidad entera podría vivir acá todavía (…) cada astronauta ofrece información para esto. He dormido mejor acá que en los últimos 10 o 20 años, sin el peso no se siente nada y se puede dormir perfectamente”.
A continuación, vea cómo luce la Tierra desde la Estación Espacial Internacional, que es la vista que Rubio y su equipo tienen todos los días:
Reviva la entrevista a Frank Rubio en La W:
