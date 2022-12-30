Pelé tenía malicia, una visión extraordinaria: Paulo Cézar Lima, ‘Caju’
En diálogo con La W, el exfutbolista Paulo Cézar Lima, mejor conocido como ‘Caju’, conversó sobre el importante legado futbolístico de Pelé.
19:01
Pelé ganó tres mundiales con Brasil. AFP PHOTO/GABRIEL LOPES (Photo by Gabriel LOPES / AFP) (Photo by GABRIEL LOPES/AFP via Getty Images)
En diálogo con La W, el exfutbolista brasileño Paulo Cézar Lima, mejor conocido como ‘Cajú’ y quien fue campeón con su selección en el Mundial de México 1970, habló sobre el importante legado futbolístico que dejó el astro Pelé a propósito de su fallecimiento el pasado 29 de diciembre a los 82 años.
Escuche la entrevista al exfutbolista Paulo Cézar Lima, mejor conocido como ‘Caju, en La W:
