Madres de niños menores de 3 años podrían quedar en libertad: borrador MinJusticia

Colombia

El ministro de Justicia, Nestor Osuna, ya tiene listo el borrador de un proyecto de ley que modifica el Código Penal y que se presentará en 2023. En el texto hay varios puntos que proponen humanizar la política criminal y penitenciaria.

Esta iniciativa propone comenzar a liberar espacio en las cárceles del país y combatir el hacinamiento carcelario en Colombia. ¿Cómo? Por ejemplo, para que las personas puedan pagar sus condenas en prisión domiciliaria, actualmente tienen que ser delitos cuyas penas sean hasta los ocho años de prisión. Entre dichos delitos se encuentran la violencia intrafamiliar y el hurto simple, entre otros.

Ahora, la propuesta establece que sean hasta 12 años de condena, lo que quiere decir que los condenados por delitos como el abuso sexual (que tiene penas de 12 a 20 años) podrían intentar pedir el beneficio de prisión domiciliaria.

Otra propuesta busca suspender la ejecución de la pena para madres de niños y niñas menores de tres años, aunque también aclara que, una vez los hijos cumplan esta edad, la suspensión cesará y deberá dar cumplimiento a la ejecución para ser condenada.

También le pide al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, verificar periódicamente que la madre cumpla sus deberes de custodia, protección de los hijos menores de tres años y dar un acompañamiento psicosocial por la separación con sus hijos.

La iniciativa también busca que, cuando el condenado haya cumplido el 55% de la pena, es decir menos de las 3/5 partes que hay actualmente, se pueda presentar una solicitud para terminar de pagar su condena en libertad.

También dice que se podría pensar en una rebaja de pena que estaría supeditada a un servicio social de utilidad pública ejecutado entre varios ministerios como el de defensa, transporte, educación, y corporaciones.