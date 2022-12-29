Polémica por recursos para el MIO: ¿estaría en jaque proyecto del Tren de Cercanías?

A propósito de la polémica por el estudio del proyecto del acuerdo 180 que busca nuevos recursos para la sostenibilidad del MIO, Alejandro Eder excandidato por la Alcaldía de Cali y Fabio Arroyave, presidente del Concejo, se pronunciaron en La W sobre los recursos que destinarían a este proyecto.

Cabe resaltar que, en medio de la votación para cerrar el estudio, el único concejal que votó de forma negativa fue Henry Peláez, quien argumentó que aún no se ve con claridad la inversión de este presupuesto que comprometería recursos y agrandaría la deuda de la ciudad.

Alejandro Eder denunció que mientras los ciudadanos están distraídos por la Feria de Cali, que inició el pasado 25 de diciembre y terminará el 31 del mismo mes, el Concejo busca aprobar el proyecto que “impactaría las finanzas públicas”.

“Me preocupa porque Cali está muy precaria presupuestalmente, la ciudad está desordenada, no hay oportunidades para los jóvenes. El MIO está completamente colapsado desde que inició la administración. Todos estamos de acuerdo que debe haber un plan para salvar el transporte público de Cali, pero actualmente la administración ha llevado un acuerdo, en días de feria, para discutir un plan de acuerdo de alargar el tiempo de la sobretasa de gasolina hasta el 2045, es decir 22 años con la posibilidad de hacer gastos desde ya con vigencias futuras”, explicó.

En ese sentido señaló que “se está pensando en aprobar 1.2 billones de pesos que es equivalente a la deuda que tiene Cali y se está haciendo sin un proyecto bien estructurado, sin foros públicos y sin la participación de la ciudadanía”.

“Lo que va a terminar pasando es que le pasarán un chicharrón a la próxima administración. Queda amarrada el tema de la sobretasa, que no solo es para el transporte público, sino también para arreglar las vías y pone en jaque la posibilidad de sacar el Tren de Cercanías. Si creo que se necesita un tema para salvar el transporte público, pero lo que le solicito al Concejo que no voten esto hoy”.

Por su parte, el presidente del Concejo, Fabio Arroyave, aseguró que las declaraciones del excandidato son falsas.

“A él se le ha invitado que participe y no lo ha hecho. Miente cuando dice que esto se va a aprobar, esto es una decisión autónoma del Concejo, pero el proyecto queda pendiente para ser nuevamente estudiado para el periodo que diga el alcalde”, mencionó.

Arroyave manifestó que el sistema de transporte público es fallido, debido a las equivocaciones de las anteriores administraciones, “ha sido mal concebido y también porque en estallido social mucha gente quiso agredir el sistema, aquí hay un sistema de transporte ilegal que le interesa que el transporte público fracase y que falle. Nosotros tenemos que resolver un sistema que opera con 260.000 pasajeros en un mal servicio”.

Escuche la entrevista completa: