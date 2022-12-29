Jotamario Arbeláez sobre rumores de su muerte: “es de muy mal gusto”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es de muy mal gusto”: Jotamario Arbeláez sobre rumores de su muerte

El poeta Jotamario Arbeláez habló este jueves 29 de diciembre con La W y desmintió los rumores que afirmaban que había muerto en la madrugada de este mismo día.

“No estoy enterado de ninguna historia. Algo de muy mal gusto”, dijo.

Nos obstante, aseguró que sí ha sufrido varios quebrantos de salud como el que sufrió en los últimos días, un fuerte dolor de espalda.

“Me encontraron dos coágulos, uno en cada pulmón, pero estoy en proceso de recuperación”, mencionó.

Por otro lado, aseguró que sigue fielmente dedicado a su trabajo: “yo escribo prácticamente bajo un influjo de que es el inconsciente el que me dicta y yo soy el primero en reírme, pero prácticamente estoy en un estado de salud bueno”.

