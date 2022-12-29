Comandante del Ejército habla sobre ‘paz total’: “acompañamos la intención”

En diálogo con La W, el general Luis Ospina comandante del Ejército, se refirió a la situación de orden público que se viene registrando, tras la arremetida por parte de las disidencias de las FARC en algunas zonas, como en el departamento de Cauca y Nariño. De hecho en las últimas horas, en medio de un operativo de la Fuerza Pública, seis disidentes murieron en el sur del país.

“Entre más hable más el presidente de paz, muchos más debemos estar alerta como fuerza pública porque conocemos estas organizaciones que han entendido que un ofrecimiento o sentarse a negociar para verse empoderados es utilizar el terrorismo como se acostumbra para ellos, nosotros continuamos con nuestra tarea como nos corresponde y llegará el momento en que habrá una condición que nos permita que estas organizaciones tomen el camino que deben tomar que es dejar las armas y colocarse a disposición de la intención del Gobierno Nacional.”

Según el general, estas estructuras de las disidencias viven en una disputa de rutas de narcotráfico: “afectan a la población civil, la misión es garantizar la tranquilidad en todas las regiones y por eso estamos allí. En cuanto a la estructura Carlos Patiño es una organización que ha hecho atentado últimamente en Cauca y tenía amenazada a la población del Norte Del Valle, con panfletos y videos diciendo que los ciudadanos no podían salir a hacer sus ejercicios no desplazarse por algunos lugares, algunos horarios específicos para poder estar en vía pública y demás.”

Sobre la relación de la tropa militar con el nuevo Gobierno del presidente Gustavo Petro, el oficial dijo: “todos queremos que haya un control institucional del Estado, que el ciudadano pueda vivir tranquilo y esa es la empatía, para esos hay unos medios y se están proponiendo unos medios de acercamiento y nosotros estamos acompañando la intención del Gobierno como tal, nosotros como soldados siempre estaremos optimistas de alcanzar la paz, nosotros como soldados estamos pagando los precios más altos.”

“Hasta tanto no esté estructurado un camino o una hoja de ruta definitiva que nos permita establecer las zonas de accionar de un grupo, nosotros continuamos con la tarea de garantizar la soberanía y tranquilidad de los colombianos, sea el ELN, Clan del Golfo o sean disidencias, actos de voluntad no es liberar un secuestrado cuando la primera condición que puso el gobierno es no seguir secuestrando.”

Escuche la entrevista completa: