Canal UNO cambia de socios, pero mantiene sus contenidos

La compra de Canal UNO fue liderada por un grupo de inversionistas que compraron las acciones de CM&, NTC y RTI que correspondían al 60% del canal. Con este movimiento accionario, HMTV1 es propietario del 100% de las acciones de Plural Comunicaciones, convirtiendo Canal UNO en un canal completamente colombiano.

Ramiro Avendaño, presidente de Canal UNO, aclaró que “el grupo americano inversionista principal que había hecho una inversión de más de 130 millones de dólares, ya no tiene propiedad sobre el canal. La siguiente movida es que los inversionistas locales -CM&, NTC y RTI- vendieron sus acciones para una compra total, sin que esto comprometa los contenidos que ellos provean para el canal”.

La compra fue motivada por un cambio de estrategia internacional del inversionista inicial, lo cual suscitó que un grupo local que cree en el potencial del canal comprara la totalidad de las acciones. Los 18 millones de televidentes podrán estar seguros de que, los contenidos no cambiarán y se seguirá garantizando televisión abierta como un servicio público que defiende la libertad de expresión.

Así mismo, Avendaño explicó que, al ser un canal de televisión del Estado entregado en concesión, se requirieron consultas propias del Gobierno y el cumplimiento de requisitos específicos para seguir adelante con la compra.