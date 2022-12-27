El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Oyente de La W llamó a devolver dinero que le fue consignado por equivocación

Colombia

Julio Sánchez Cristo, director de La W, conversó al aire con Sebastián*, un oyente que vive en Mutatá (Antioquia) y quien contó que, el pasado 25 de diciembre, a su cuenta de Bancolombia le fueran consignados más de dos millones de pesos que no le pertenecen.

“No estoy seguro de quién lo envió, entonces es para regresar ese dinero (…) son $2′300.000″, relató el oyente de W Radio.

Además, el oyente reveló que, en la aplicación de Bancolombia, la consignación figura como pago a proveedores de Corpuem.

Sebastián* también compartió algunos detalles de su vida personal, pues reveló que hace 10 días terminó sus estudios de Contaduría Pública en la Corporación Universitaria Americana en Montería, pero aún no consigue trabajo. Por eso, contó que se encuentra pasando hojas de vida para que lo contraten.

Finalmente, sobre por qué decidió llamar a La W para contar la situación, el oyente, quien vive con sus padres que ejercen como abogados independientes, afirmó:

“Estaba buscando la forma de devolverlo (el dinero), mi padre es muy oyente del programa y dijo que es un canal viable para hacerlo (…) a uno en casa le enseñan esos valores: lo que uno tiene, lo puede conseguir con el esfuerzo, no con un error como en este caso que es una consignación que no era para mí”.

A su vez, Sánchez Cristo elogió la decisión del contador de devolver el dinero: “¿Cuánta gente se queda callada? (…) está comportándose como toca, como un ciudadano ejemplar”.

Escuche en La W la llamada del oyente que quiere devolver el dinero que fue consignado en su cuenta por equivocación: