Murió Mauricio Lleras, fundador de la librería Prólogo en Bogotá

Mauricio Lleras, fundador de la librería Prólogo en Bogotá. Foto: @RSilvaRomero en Twitter

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bogotá

W Radio conoció la noticia de la muerte de Mauricio Lleras, uno de los libreros más reconocidos en Bogotá, ocurrida el pasado 26 de diciembre.

A través de redes sociales, varios allegados al librero lamentaron su partida y lo recordaron por haber sido fundador de la librería Prólogo, ubicada en la capital del país.

Entre las expresiones de afecto hacia el librero, se encuentra el escritor Ricardo Silva Romero, quien trinó en su cuenta de Twitter:

“Querría tener más fotos de los dos porque su muerte es una muerte en la familia. Querría haberle escrito ayer pero no lo hice porque estaba seguro de que pronto íbamos a vernos. Yo sé que él supo todo lo que lo quise y lo quiero. Y sé que su esposa y sus hijos saben que acá estoy”.

Querría tener más fotos de los dos porque su muerte es una muerte en la familia. Querría haberle escrito ayer pero no lo hice porque estaba seguro de que pronto íbamos a vernos. Yo sé que él supo todo lo que lo quise y lo quiero. Y sé que su esposa y sus hijos saben que acá estoy pic.twitter.com/BJDkbPi7g3 — Ricardo Silva Romero (@RSilvaRomero) December 27, 2022

Escuche los detalles de esta noticia en La W: