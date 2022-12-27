Laurence Tribe sobre Donald Trump: “no hay forma de defender lo indefendible”
El profesor Laurence Tribe conversó con La W sobre el comité del 6 de enero que sugiere al Departamento de Justicia hacer responsable penalmente al expresidente Donald Trump por el ataque al Capitolio.
Laurence Tribe sobre Donald Trump: “no hay forma de defender lo indefendible”
10:50
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Donald Trump. (Foto: Joe Raedle / Getty Images)
Estados Unidos
Escuche la entrevista al profesor Laurence Tribe en La W:
Laurence Tribe sobre Donald Trump: “no hay forma de defender lo indefendible”
10:50
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles