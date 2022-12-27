Molano: se hizo valoración de los aviones, pero no se recomendó uno en específico

Colombia

Diego Molano, exministro de Defensa, conversó con La W acerca del anuncio del Gobierno de Gustavo Petro sobre el reemplazo de los aviones Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) debido a que son aparatos que están cerca de cumplir su vida útil.

De este modo, el Gobierno estudia tres ofertas para la renovación de la flota de aviones caza de la FAC y se inclina por la adquisición de 16 Rafale, de fabricación francesa, con un costo estimado de 15 billones de pesos.

Pese a que los aviones F-16 de fabricación estadounidense y los Gripen suecos también están sobre la mesa, la propuesta que más suena para el Gobierno es la de los caza franceses porque “es la mejor opción para el país en relación precio, eficiencia y operatividad”, según el Ministerio de Defensa.

Molano habló sobre el proceso de compra de los aviones que remplazarán la flota Kfir de la FAC y señaló que aunque se hizo una valoración de todas las posibilidades, no se entregó una recomendación particular para los nuevos aviones de guerra.

“Sí se hizo una valoración costo-beneficio de los aviones, teniendo en cuenta distintos factores. Sin embargo, nunca se le dijo al gobierno cuáles se tenían que adquirir”, aseguró Molano.

El exministro señaló que durante el pasado gobierno se hizo el proceso para asegurar los recursos para la compra de los aviones y se hizo la valoración. Sin embargo, el proceso de negociación no pudo terminar antes de que terminara el gobierno, por lo que la decisión final le correspondió al gobierno de Gustavo Petro.

Compra de aviones en el Gobierno Petro

