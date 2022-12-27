Al Oído: Claudia López, de improvisación en improvisación

Bogotá

La alcaldesa Claudia López sorprendió con una nueva frase en un video que publicó: nos dijo a quienes vivimos en Bogotá que tenemos mucho que celebrar. Me pregunto si lo dice por la maravilla de tiempo que perdemos diariamente en trancones.

Si algo nos ha enseñado la alcaldesa Claudia López es que siempre hay un culpable distinto a ella y su administración. Recuerden ustedes cuando culpó a los propietarios de carros, igual a cuando, en una entrevista, invitó a quienes criticaron la medida de pico y placa a que vendieran su carro si no les gustaba la medida.

Quién sabe si ahora nos aconsejaría lo mismo a quienes creemos que siguen improvisando con la movilidad de todos. ¿Cómo es posible que, mientras en ciudades competitivas se premia el carro competido, acá quitan esa forma de cooperación inteligente de transportarnos? ¿Es que acaso no están ofreciendo mejores transportes o mejores vías?

Alcaldesa Claudia López: usar carro no es un lujo, es una necesidad. Los ciudadanos sentimos que se le salió de las manos la seguridad y la movilidad de la ciudad, ni qué decir lo sucia que está la ciudad.

Usar un vehículo no es un gusto, no crea que todos los días los ciudadanos vamos felices en trancones sabiendo que ahora debemos salir casi que dos horas antes para llegar a tiempo a nuestros lugares de destino.

Qué falta de autocrítica y qué falta de respeto con los ciudadanos que, además de padecer la nueva Bogotá, nos toca aguantar que siempre usted nos culpe de todo.

El carro se comparte mucho porque es la forma en la que cientos de familias logran ahorrar en transporte, trabajar, llevar a sus hijos al colegio, entre otras cosas.

De acuerdo con el estudio de plataforma de tecnología de geolocalización, Bogotá es la ciudad con mayor tráfico vehicular en Sudamérica y la cuarta en todo el mundo. Según el estudio, un conductor en la capital colombiana gasta al año 126 horas adicionales al tiempo regular debido a los trancones, es decir, un 55% más de tiempo.

Nuestra movilidad es un dolor de cabeza diario, no algo que, por capricho, elijan los ciudadanos. De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Bogotá el 34.5 % trabaja en la informalidad, en su mayoría con su vehículo, entonces usarlo no es un lujo.

La inseguridad en el transporte público aumentó en la ciudad. De acuerdo con las cifras de Futuros Urbanos, en TransMilenio incrementaron los robos en un 50%. Ante este panorama de inseguridad, es obvio comprender por qué muchos bogotanos han optado por dejar atrás el trasporte público.

Alcaldesa: usar TransMilenio es el deporte extremo más practicado en la ciudad, llegar vivos a casa o sin rastro de inseguridad es una hazaña, los trancones son un desgaste para nuestra salud mental. Por favor, no nos culpe de ver que Bogotá está claudicando bajo su administración. Muchos anuncios, pero pocos resultados.

“¡Trabaje, mi señora, trabaje que se va a acabar su Gobierno y solo hemos tenido dolores de cabeza!”: Catalina Suárez.