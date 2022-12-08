Imagen de referencia de una persona armada con pistola. Foto: Getty Images / Westend61

Llevamos más de 85 días sin homicidios: obispo de Buenaventura sobre mesa de diálogo

El obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, dialogó con La W sobre cómo avanza la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y los jóvenes que hacen parte de diferentes bandas criminales para disminuir la inseguridad en Buenaventura.

“Lo que tenemos que decir es que llevamos más de 85 días con cero homicidios en la parte urbana de Buenaventura. Esto es la demostración de que se puede. Se ha renovado el comercio, la gente ya puede salir, una muestra de que es posible la paz”, dijo.

Asimismo, destacó la voluntad de los jóvenes para dialogar con las autoridades y buscar una salida a la problemática en el puerto más importante de Colombia.

“Son 1.700 jóvenes de distintos sectores que hacen parte de las bandas criminales que están dando muestras y gestos de querer un proceso formal de diálogo para construir mesas de negociación y empezar una vida distinta en Buenaventura”, aseguró.

“Es un acercamiento para que el Estado pueda negociar y tenga una actitud distinta. Ahora es un acercamiento para poder llegar a las causas, invertir en las comunidades”, agregó.

Por otro lado, explicó que por ahora no abordaron el tema del narcotráfico en esa región del país, pues es una ‘línea roja’ que no desean tocar todavía.

“Sabemos que el tema del narcotráfico supera las decisiones aquí en Buenaventura. Entonces es una línea roja que no estamos tocando por el momento. Ante todo, buscamos disminuir en esta primera etapa los índices de violencia en las calles que perjudicaban el día a día de la comunidad”, concluyó.

