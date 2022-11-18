Expresidente Uribe pidió al Gobierno Petro apoyar proyecto de ley para bajar el IVA

Colombia

Tras finalizar la Reforma Tributaria su trámite en el Congreso y estar a la espera de la sanción del presidente Gustavo Petro para convertirse en ley de la República, el expresidente Álvaro Uribe insistió en que esta iniciativa afectará a la clase baja y media por el incremento del precio en algunos productos. Para contrastarlo, propuso reducir el IVA (Impuesto al Valor Agregado) que actualmente es del 19%.

“Hay mucha preocupación porque la reforma puede, para decir lo menos, crear muchas dudas en la confianza de inversión y puede afectar muchísimo consumos populares y tiendas. Entonces uno tiene que estar proponiendo alternativas. El pueblo colombiano también está afectado por la inflación, ahora le suman la Tributaria, ¿por qué no reducir el IVA?”, planteó el exmandatario desde un foro regional.

Esta propuesta, según dijo el propio dirigente político, sería “una medida compensatoria. El Centro Democrático ya ha presentado el proyecto, pero como es de iniciativa parlamentaria, necesitaría el aval del Gobierno; creo que hay que entrar a examinar el tema con las otras bancadas palamentarias y con el Gobierno”.

Uribe concluyó reiterando que una de las labores que tienen como oposición es la de presentar alternativas. Desde la llegada al poder de Petro, el expresidente ha insistido en el concepto de ser una ‘oposición constructiva’. Habrá que ver con qué ojos mira el Gobierno este planteamiento.