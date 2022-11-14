Ángela Ríos: “Si hoy se hiciera todo lo que se hizo ayer, mi esposo no estaría allá”

Bogotá

Ángela Ríos, esposa de Javier Velilla Arrieta y madre de cuatro hijos, habló este 14 de noviembre en La W sobre la desaparición de su esposo por las recientes precipitaciones que se han presentado en las zonas rurales de La Calera y contó cómo su familia vive la situación que la tiene con incertidumbre, pues aún no se da con el paradero de su pareja sentimental.

“La vida de mi esposo está allá metida en ese río, es un papá de cuatro hijos. Prefieren darle vía a una casa o a un terreno y ustedes no saben la angustia que yo tengo”, cuenta Ríos sobre el actuar de las autoridades en la búsqueda de su esposo.

Cuenta que en el momento de la tragedia su esposo, que es guarda de seguridad motorizado, se encontraba trabajando su turno común y corriente de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche. Recordó que lo último que habló con él fue cuando le mandó un video en el que estaba lloviendo y su esposo le dijo que no se podía ir para la casa porque estaba lloviendo muy fuerte.

Por la misma línea Ríos, contó que “vi todo lo que estaban subiendo a los grupos del barrio entonces me entró una corazonada y lo llamé, pero no me contestó. Llamé al compañero de trabajo de el y ahí me confirma que la avalancha se había llevado a mi esposo”.

Adicional expresó que la presencia de las autoridades en el lugar era mínima. “Estaba la gente del barrio, también bomberos y rescatistas pero eran poquitos, incluso los Bomberos de La Calera vinieron hasta la zona, se tomaron una ‘selfie’ como si eso fuera un chiste, y se fueron. Eso no se hace”.

“Necesitábamos una retroexcavadora pero todo lo mandaban para Patios, allá solo estaba la vía cerrada, ya no habían vidas en peligro y aun así la retro la mandaban solo para allá, no es justo”, dijo Ríos.

De igual forma enfatizó que “si toda esta ayuda, toda esta gente que está hoy, porque hay demasiada gente, hubiera estado ayer, hubiera sido mejor, hubiera sido otra cosa”.

Por la misma línea, expresó que prácticamente fueron sus compañeros de trabajo junto a su jefe, los que se encargaron de realizar la búsqueda en todo momento.

Finalmente sentenció enfatizando que “si todo se hubiera movido hoy, como se hizo ayer, mi esposo ya hubiera salido de allá. Nosotros vivimos en una zona de riesgo y así mismo somos una zona olvidada, y si pagamos luz, agua, todos los servicios”, cerró.

