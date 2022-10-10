Proyecto busca prohibir venta tabaco y cigarrillos electrónicos a menores de 21 años

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hoy se metió “en Kamila de 11 varas” un proyecto de ley que busca prohibir, en el país, la venta de productos de tabaco y derivados a menores de 21 años.

Esto también aplicaría para cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado.

El proyecto, de autoría de la representante a la Cámara de La U, Milene Jarava, también busca prohibir el consumo de estos productos en las áreas cerradas de los lugares de trabajo, de bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, cafeterías, cibercafés, hoteles, entre otros.

Incluso, prohibiría la publicidad en los puntos de venta de estos productos para no incentivarlos.

A propósito, supimos que la Superintendencia de Industria y Comercio le envió una comunicación a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes donde reconoce que el objetivo es proteger la salud de la población joven de Colombia, pero sugiere revisar si prohibir la venta de cigarrillos electrónicos y tabaco a los menores de 21 puede afectar las libertades fundamentales de las personas.

Y como la propuesta también busca que los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado tengan un etiquetado de advertencia sobre los efectos negativos de consumir nicotina, la Superintendencia respondió que en el ordenamiento jurídico ya existe esta obligación y ya se adoptó a través de un reglamento técnico.

Además de este proyecto, hay otro liderado por el representante a la Cámara del Partido Liberal, Julián Peinado, que buscar prohibir la venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores a menores de edad, y hacerle frente a los problemas de salud de los que hemos hablado en La W. Nos cuentan que el lobby ha sido muy fuerte.