Extinción de la humanidad: inteligencia artificial podría ser la causante

La inteligencia artificial se ha ido apoderando cada vez más de la humanidad. Ya la IA ha logrado conducir vehículos en carreteras públicas, interacción como si fuera con una persona real con Alexa de Google e incluso se ha atrevido a generar pinturas premiadas.

Muchos se preguntan hasta dónde logrará llegar el avance de esta tecnología, y fue esa una de las principales razones que llevaron a investigadores de Google y Oxford a realizar un estudio que permitió llegar a la conclusión de la probabilidad que tiene la IA de acabar con la humanidad.

“Las máquinas terminarán motivandose a romper las reglas y competirán inevitablemente por sus necesidades energéticas, dado los escasos y limitados recursos de la Tierra”, es una de las afirmaciones del artículo publicado en la revista AI Magazine por Michael Cohen y Michael Osborne, de la Universidad de Oxford, junto a Marcus Hutter, investigador experto a Google DeepMind.

Por su parte, la novedad para por otra de las aseveraciones que se publicó, ya que los investigadores consideran “casi inevitable” que las máquinas inteligentes superen a los humanos.

A principios de septiembre, Michael Cohen, coautor del estudio, publicó el siguiente tweet: ”Bajo las condiciones que hemos identificado, nuestra conclusión es mucho más fuerte que la de cualquier publicación anterior: una catástrofe existencial no sólo es posible, sino probable”.

Los “agentes desalineados super avanzados” serían la forma en la cual la humanidad podría enfrentarse a su final. Sin embargo, no precisan sobre las reglas por las cuales se llegaría a ese límite. Aunque podría haber una restricción como la de “un robot no puede herir a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daños”, principio que se suele utilizar como directriz básica sobre las que se codifica y construye la IA.