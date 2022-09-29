Expresidente Uribe dice que el “estallido social” empezó sin ninguna causa

Colombia

En el marco del foro del Centro de Análisis para Políticas Públicas: América Latina, Política y Economía, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a las movilizaciones que se registraron en el país durante la pandemia del coronavirus. Durante este espacio aseguró que las marchas empezaron sin ninguna causa.

“Uno tendría que destacar a Uruguay y a República Dominicana, es que la pandemia no les trajo temblores a la estabilidad política, en otras partes ayudó. Era muy difícil en Colombia por ejemplo la mezcla de la pandemia con lo que llamaron el estallido social, allí patrocinado por el narcotráfico y que empezó sin ninguna causa, simplemente por la elección del presidente Duque”, indicó el expresidente.

El exmandatario aseguró que luego del resultado del plebiscito en Chile reflexionó que la democracia requiere ajustes permanentes.

“En Chile que de pronto lo permitió la falta de ajustes oportunos, porque la democracia necesita permanentes ajustes. El día que ganó el desapruebo en Chile, que da la oportunidad de hacer una gran reflexión, ‘yo me puse a pensar y en una reacción tardía dije la democracia necesita ajustes permanentes, pero no resiste desbarajustes’. Es importante hacer bien la diferencia entre los ajustes y el desbarajuste del cual se salvó Chile”, dijo Uribe.