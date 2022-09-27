Oposición respaldó la reforma tributaria y la política de tierras: MinInterior

Colombia

Más de una hora duró la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el exjefe de Estado y líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez en la Casa de Nariño.

A la salida del encuentro, el ministro del Interior Alfonso Prada aseguró que fue un dialogo muy fluido en el que, aunque se logró el apoyo al grueso de la reforma tributaria, se recibieron varias observaciones que van a ser analizadas.

“Recibimos el apoyo de los voceros que venían con el del Centro Democrático y Uribe, eso nos complace mucho porque sabemos que vamos a tener una reforma votada mayoritariamente o casi que por unanimidad”, dijo el ministro.

“Escuchamos sus observaciones y recibimos apoyo al grueso de la reforma. Las observaciones que hicieron tiene que ver con el monto en los dividendos, en las ganancias ocasionales, el impuesto al patrimonio y la necesidad de que revisemos las tarifas para que afecten la economía, nos comprometimos a revisarla con el presidente y el ministro de Hacienda”, añadió.

Según Prada, el gobierno también recibió apoyo en relación con el enfoque de tierras por parte del expresidente Uribe.

“Coincidimos en que la única manera de resolver el tema de tierras es comprando tierra, haciendo reforma rural integral y logrando que superemos este tema como fuente de conflicto permanente en Colombia. La única forma es que el Estado pueda comprar tierra para distribuirla en las personas que viven de ella”, reveló.

Sin embargo, se manejan cifras diferentes sobre la compra de predios. “El cálculo que tenemos con el presidente Petro es que debemos cumplir con el punto 1 de La Habana y es adquirir cerca de 3 millones de hectáreas. El expresidente Uribe cree que con 500 mil podemos resolver problemas de tierra, entonces coincidimos que 500 mil compraremos los primeros 2 años y ahí medimos el impacto del mecanismo, pero coincidimos con el mecanismo”, puntualizó.