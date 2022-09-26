Estamos garantizando los derechos de quienes marchen y quienes no: MinInterior

Colombia

El ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, entregó un balance positivo de la jornada de movilizaciones que se está desarrollando en el país, en donde destacó que el gobierno y la Fuerza Pública “han respetado el derecho a protestar”.

Tras reunirse con los comandantes de policía de todo el país, mediante el Puesto de Mando Unificado (PMU), el ministro aseguró que las expresiones de inconformidad siempre serán bienvenidas y escuchadas: “nos gusta hablar con la oposición, con las personas que tengan cualquier cosa que decirle al gobierno para mejorar e iremos con todo el espíritu democrático ideal”.

Sin embargo, si aseguró que para el gobierno estas marchas fueron un poco apresuradas pues solo llevan mes y medio de gestión.

“Hubiéramos deseado que esperaran un poco más para que pudiéramos dar más resultados, pero respetamos el derecho a protestar. En un mes y medio no es mucho lo que hay que hacer, pero cada uno hace las valoraciones que estime”, dijo.

“La oposición considera que es prudente casi que no dejarnos ni comenzar para protestar. Pero no hay problema, lo entendemos democráticamente y con toda la consideración del caso”, añadió.