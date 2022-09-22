Daniel Quintero busca proteger vida al prohibir venta de carros a gasolina en 2035

Las declaraciones del alcalde de Medellín sobre la venta de carros a gasolina fueron tomadas como polémicas, pues hay un sector de la sociedad que no está de acuerdo con que se imponga dicha medida. Daniel Quintero hizo el anuncio en Nueva York, Estados Unidos, desde el Clinton Global Intiative y aclaró que su intención es consolidar un decreto que indique que para el año 2035 la venta de carros a gasolina estará prohibida en la ciudad. Las palabras exactas del funcionario fueron: “La ciudad ha tomado la decisión de prohibir a partir del año 2035 la venta de vehículos a gasolina”.

La decisión de Quintero estaría rodeada de dos argumentos, la protección de la vida y el cuidado del medio ambiente. Es decir, el alcalde señaló que el transporte con gasolina implica contaminación y esto tiene consecuencias en el porcentaje de muertes al año, ya que el 9% de las muertes en el Valle de Aburrá tienen que ver con la contaminación atmosférica. Ahora bien, tras las críticas, el alcalde se pronunció en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Le puede interesar:

No está en la agenda: Petro sobre encuentro con Maduro

Con voto obligatorio, fue aprobada la reforma política en primer debate

¿Qué tanta incidencia tiene el día sin carro en el medio ambiente?

En este sentido, el alcalde aclaró que con esta medida se busca dejar en claro a la sociedad el futuro de Medellín y que de esta manera se puedan preparar. “Es una medida que se toma con el ánimo de iniciar el proceso gradual de eliminación de los carros a combustión en nuestro territorio, en una ciudad dramáticamente afectada por la contaminación, no solo por la forma geográfica de Medellín, en donde la contaminación se acumula, si no que, además, de las personas que pierden la vida, el nueve por cierto es asociado a causas de la contaminación. Es una medida que empieza a enviar un mensaje muy claro hacia dónde va Medellín y también al mercado y los consumidores para que empiecen a tomar decisiones sobre la venta y compra de vehículos”.

Sobre el motivo por el que se escogió el 2035, el alcalde aclaró que tiene que ver con las medidas que han adoptado otros países. “Esta fecha se escoge siguiendo los parámetros de la Unión Europea, de muchos países y de varias casas fabricantes en el mundo como Ford, Mercedes, o General Motors y más, pues han indicado que desde el 2035 no van a vender más carros a gasolina.”

Por otra parte, el alcalde reiteró que esta medida podría indicarle a los consumidores que a futuro las ciudades del mundo promoverán el uso de carros híbridos o eléctricos, por lo cual se puede evitar la compra de los que se basan en gasolina. “Es una medida que envía un mensaje a los ciudadanos que están pensando en comprar carro a gasolina que, eventualmente, es mejor comprar uno híbrido. Ya en Medellín el 20% de los carros que se están comprando son híbridos, y lo que esperamos es que eso aumente.”

“Se calcula que para 2026 vamos a tener un precio equivalente entre carros a gasolina y carros eléctricos, pero hoy, incluso, si uno tienen en cuenta cuánto le vale la gasolina resulta más económico comprar un carro eléctrico, y eso que hay que incluir unos costos que normalmente no se tienen en cuenta, como los subsidios de los carros a gasolina. Ese precio normalmente no se cuenta, y si se quita el subsidio va a ser más rentable comprar carro eléctrico”, indicó.

Asimismo, agregó que la contaminación por los carros a gasolina genera consecuencias en la salud. “Solo en Medellín tenemos 400.000 afectaciones asociadas a la contaminación cada año y eso tiene un costo gigante para nuestro sistema de salud, y eso normalmente no se tiene en cuenta en los análisis de los costos de los vehículos. Pero ya hay alternativas y lo que hay que hacer es empezar a moverse en ese sentido.”