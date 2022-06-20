Fiscal de Venezuela ve con esperanza la relación con Colombia tras elecciones

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En entrevista con La W, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habló sobre las elecciones presidenciales de Colombia, las cuales se llevaron a cabo el pasado 19 de junio y en las que salió ganador Gustavo Petro, quien derrotó a Rodolfo Hernández con 11.281.013 votos.

William Saab aseguró durante la entrevista que el triunfo de Petro significaría la reanudación de las relaciones entre Colombia y Venezuela. “Con la esperanza de que dicha victoria se traduzca en la reanudación de las relaciones deterioradas por la política segregacionista errática que tuvo el gobierno de Duque con el gobierno venezolano”.

De acuerdo con el fiscal, estas relaciones son positivas para ambos países, así como para los “pueblos que han tenido una historia común sumamente hermosa vinculada a la hazaña de Simón Bolívar”.

El fiscal general también se refirió a la posibilidad de extraditar a la exsenadora Aida Merlano. Allí indicó que “estamos ahorita hablando de un plano positivo sin hacer caracterización individual, no quiero precipitarme a hechos que no están en la mesa de negociación, yo no voy a vaticinar nada de manera particular”.

Para finalizar, aseguró que en Colombia se votó masivamente contra el uribismo. “Yo espero que a partir de ahora podamos entablar relaciones que ayuden a los connacionales que están aquí”.

Escuche la entrevista completa a continuación: