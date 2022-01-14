6AM W6AM W

Deportes

María Paula Rincón: única colombiana en jugar en la liga de Arabia Saudita

La joven María Paula Rincón, de 25 años, ganó el torneo con el equipo Al Yamamah Footbal Club. En La W, contó detalles sobre su experiencia deportiva en este país.

María Paula Rincón, la primera futbolista colombiana en la Liga saudita

María Paula Rincón, la primera futbolista colombiana en la Liga saudita

05:35

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

María Paula Rincón, la primera futbolista colombiana en la Liga saudita

Arabia Saudí

La futbolista bogotana María Paula Rincón llegó a Arabia Saudita en 2019 por una propuesta de trabajo de su esposo. Allí le propusieron jugar en la Liga de Futbol de Mujeres, la cual está compuesta por 16 equipos repartidos en tres regiones en donde, junto a su equipo, Al Yamamah, consiguieron el título de campeones de la región central.

En diálogo con La W, Rincón contó algunos detalles sobre su experiencia deportiva en Arabia Saudita y afirmó que, al principio, durante los primeros meses, fue un poco complicado.

Le puede interesar:

No podía salir sin mi esposo a la calle, uno sentía miradas de otras personas por no estar completamente cubierta ya que, al ser extranjera, solo tenía que ponerme en hiyab”, relata. Sin embargo, la joven explicó que, con el tiempo, se acostumbró y luego le encantó vivir en ese país.

Teniendo en cuenta el cubrimiento mediático de la liga, Rincón cuenta que, como jugadora extranjera, debía cubrirse las piernas con unos leggins ya que en Arabia Saudita está prohibido mostrarlas. No obstante, las jugadoras locales en cambio tenían la opción de taparse los brazos, así como un hiyab para tapar el cabello.

Finalmente, Rincón resaltó el alto nivel en la logística y ejecución del evento e incluso lo comparó con la Champions League en Europa. Sin embargo, explicó que, al ser un país tan machista, las jugadoras tienen prohibido agregar fotos a redes sociales porque así “se podría manchar el nombre de las familias”.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad