María Paula Rincón: única colombiana en jugar en la liga de Arabia Saudita

Arabia Saudí

La futbolista bogotana María Paula Rincón llegó a Arabia Saudita en 2019 por una propuesta de trabajo de su esposo. Allí le propusieron jugar en la Liga de Futbol de Mujeres, la cual está compuesta por 16 equipos repartidos en tres regiones en donde, junto a su equipo, Al Yamamah, consiguieron el título de campeones de la región central.

En diálogo con La W, Rincón contó algunos detalles sobre su experiencia deportiva en Arabia Saudita y afirmó que, al principio, durante los primeros meses, fue un poco complicado.

“No podía salir sin mi esposo a la calle, uno sentía miradas de otras personas por no estar completamente cubierta ya que, al ser extranjera, solo tenía que ponerme en hiyab”, relata. Sin embargo, la joven explicó que, con el tiempo, se acostumbró y luego le encantó vivir en ese país.

Teniendo en cuenta el cubrimiento mediático de la liga, Rincón cuenta que, como jugadora extranjera, debía cubrirse las piernas con unos leggins ya que en Arabia Saudita está prohibido mostrarlas. No obstante, las jugadoras locales en cambio tenían la opción de taparse los brazos, así como un hiyab para tapar el cabello.

Finalmente, Rincón resaltó el alto nivel en la logística y ejecución del evento e incluso lo comparó con la Champions League en Europa. Sin embargo, explicó que, al ser un país tan machista, las jugadoras tienen prohibido agregar fotos a redes sociales porque así “se podría manchar el nombre de las familias”.