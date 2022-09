El invitado al episodio # 178 de Máximo Desempeño es Gabriel Jaramillo, uno de los mejores entrenadores de tenis del mundo.

A lo largo de su carrera ha entrenado a superestrellas como Pete Sampras, Andre Agassi, Mónica Seles, Jim Courier, María Sharapova, Anna Kournikova y Kei Nishikori, entre muchos otros.

Gabe, como le dicen sus amigos, tiene un talento innato para detectar los rasgos y fortalezas que diferencian a un buen jugador de una superestrella de talla mundial.

Cuando Gabe tenía tan solo 16 años, decidió dejar todas las comodidades que tenía en su casa para ir detrás de su sueño y triunfar en Estados Unidos. Tenía clarísimo que quería ser el mejor entrenador de tenis del mundo y esto implicaba trabajar y aprender con los mejores.

Gabe es un hombre que ama su trabajo y está convencido de que nació con el don no de entrenar, sino de hacer campeones. En su exitosa carrera, Gabe ha profundizado en el entrenamiento de habilidades claves para llegar a la élite del deporte mundial. Entre ellas están la competitividad, la fortaleza mental, el manejo de las emociones y el deseo constante de mejorar y aprender. Además de ser un gran coach, Gabe también es un empresario exitoso, speaker motivacional y autor de un libro titulado How to Make Champions.

Acompáñame a descubrir cómo este entrenador colombiano llegó a triunfar en Estados Unidos y se convirtió en un referente del deporte mundial.

Para descargar este episodio, clic aquí.