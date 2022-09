Asonal: “Se necesitan 1,2 billones de pesos para la Rama Judicial”

La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal) convocó un día de paro en todos los juzgados del país con el fin de que el gobierno nacional atienda sus peticiones. Sus principales solicitudes son la inclusión de 4.000 jueces más en los juzgados, la reducción de la carga laboral y una virtualidad planeada y efectiva.

Caracol Radio estuvo en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá en diálogo con el presidente de Asonal, José Freddy Amazo.

“Si usted va a un juzgado civil encuentra que tienen dos mil o tres mil procesos. Lo que se necesita es partir de una cifra razonable de procesos. ¿Qué es lo humano para un juez? Atender 100 o 120 procesos. Hemos escuchado al Ministro de Justicia que se van a nombrar 4000 nuevos jueces.”, afirmó el presidente.

Amazo también habló sobre el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. “Hemos exigido la renuncia del fiscal Babrosa. Nunca se reúne con nosotros, nos persigue y presenta demandas para levantamiento de fuero. Sanciona a cualquier persona que reclama”.

El Tesorero Nacional de Asonal, José Oviedo Viloria, también habló con Caracol Radio y precisó cuánta inversión se necesita para fortalecer la Rama Judicial. “En este momento, el Consejo Superior de la Judicatura solicitó la adición presupuestal de 1,2 billones de pesos para intentar atacar la morosidad en la administración de justicia”.

El exceso laboral que denuncia Asonal ha tenido consecuencias en los empleados de los juzgados. Uno de ellos es Jaime Enrique Lozano, oficial mayor del Juzgado 17 Penal del Circuito con función de conocimiento en Bogotá, quién habló sobre de las afectaciones a su salud mental por largas jornadas de trabajo.

“Precisamente por esa sobrecarga desmedida, me han atendido cuatro veces por psiquiatría y tengo otra cita médica pendiente a la cual no he podido ir por mi trabajo. Además, le quitamos tiempo a la familia los fines de semana porque nos toca llevarnos trabajo a casa. Yo me sueño con los procesos y las tutelas”, afirmó Lozano.

Esta jornada de paro también se realiza en los departamentos de Meta, Cauca, Valle del Cauca, Caldas, entre otros.