Ana de Armas encarna la leyenda de Marylin Monroe: "Sentía su presencia" /

La leyenda de Marilyn Monroe resucitó en la interpretación de la actriz cubano-española Ana de Armas, quien en la película "Blondie" representará la vida de la icónica mujer, quien murió en 1962 a sus 36 años.

La actriz cubana dibujará una mujer detrás del mito construido sobre la sexualidad, que convirtieron a Marilyn Monroe en una 'rubia tonta', y la dibujará como una mujer inteligente, marcada por la religión, buena actriz y con algunas frustraciones con el sexo, que pasó por las presiones de una industria que nunca le pagó como una estrella.

Durante la presentación en el Festival de Venecia del nuevo biopic sobre la vida de Marilyn, donde la joven de 34 años encarna a la popular "rubia explosiva", habló sobre el papel que le "cambió la vida" y confesó que ."Me sentía llena de tristeza al saber todo lo que le pasó, también como mujer, y no luché contra esos sentimientos, no quería protegerme de eso".

Leer más:

"Blondie" más que una película biográfica, aborda las luces y sombras que rodearon a la estrella durante toda su vida, como sus matrimonios, su relación a tres con Charlie Chaplin, abusos en la industria del cine, los sueños de maternidad, entre otros capítulos de su historia que serán plasmados en este file, cuyo trailer de lanzamiento se estrenará el próximo 28 de septiembre.