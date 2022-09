¿Cómo entender las amplias mayorías que logró Gustavo Petro en el Congreso?

Tras la declaratoria oficial de posturas de los distintos partidos políticos, se confirmó que Gustavo Petro tendrá una muy amplia mayoría que representa un 75% del Congreso, ante el 15% y 10% que les corresponden a los independientes y la oposición respectivamente.

Con este panorama, que se ve a todas luces favorable para el mandatario, hay mucha expectativa sobre cómo se comportará esta mayoría que ha consolidado el mandatario y si se mantendrá con el paso de los años o, en cambio, como se dice coloquialmente, el matrimonio dure poco.

El director del programa de Ciencias Politicas de la Universidad Javeriana, Cristian Rojas, considera que “una bancada tan amplía hace a Petro más fuerte, pero no más radical. Ese es el dilema. Si está solo con la gente de su partido, que tiene una afinidad ideológica total, puede hacer propuestas más radicales, pero no alcanza a sacarlas adelante. Ahora lo que tiene es la oportunidad de aprobar reformas, pero no podrán ser tan radicales”

Esto, según explicó el académico, “porque obviamente se esperarán matices de parte del Partido Liberal, del Conservador e incluso desde La U, que ya se han planteado desde antes. Entonces no le van a aprobar todo, sino precisamente en lo que pueda haber consenso. Así que es un Petro más fuerte pero menos contundente”.

Coincidió en ese punto la analista Angelika Rettberg, al afirmar que “las mayorías que logró el presidente no son programáticas. En ese sentido, no puede contar con que le van a servir para sacar adelante todos los proyectos de ley. Por el contrario, creo que muy pronto va a tener que negociar cada reforma con nuevos grupos políticos dentro del Congreso”.

El estratega político Ángel Beccassino consideró que “lo que ha hecho Petro ahora con el Congreso es tramar un paso más para ganar gobernabilidad, que es la prioridad evidente que ha asumido en este momento inicial de su presidencia. Con un buen trabajo de Roy Barreras en el Congreso ha logrado tejer esa base legislativa para que sus proyectos prosperen. La única duda que hay es a qué precio lo habrá logrado”.

Sobre este punto, el profesor de la Universidad del Rosario Yann Basset planteó que “la cuestión no es simplemente 'Principios versus puestos'. Los partidos defienden también intereses sociales, que tienen que ver con sus principios. No solamente puestos para los políticos, sino aspectos que favorezcan sectores particulares cercanos al partido”.

El colombofrancés también estuvo de acuerdo con que estas son unas “mayorías con fuerzas políticas que no están a priori tan dispuestas o convencidas de la necesidad del programa de grandes cambios de Petro, y que no lo han apoyado durante las elecciones. Por lo tanto, esta mayoría puede ser mucho más frágil de lo que suelen ser en Colombia, porque se hacen entre partidos que tienen proyectos políticos y principios distintos”.

Tras definir sus posturas, los partidos tienen la posibilidad de cambiar por una única vez en estos cuatro años del mandato de Petro; es decir, si se arrepienten de, por ejemplo, ser gobierno, podrían pasar a la independencia o la oposición. Pero solo una vez; ya la segunda postura será definitiva.