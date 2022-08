“¿Cómplice de qué, si no hay delito?”, Prada responde a críticas por investigación

Tras ser elegido por el Congreso de la República como nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada respondió a los cuestionamientos que desde otros sectores le venían haciendo por haber aspirado a este cargo mientras tiene en curso una investigación en la Corte Suprema de Justicia por presunto soborno a testigos (el mismo caso del expresidente Uribe).

El excongresista del Centro Democrático aseguró que se le debe respetar la presunción de inocencia. “Es un derecho no solamente consagrado en la Constitución, sino en los tratados internacionales: un derecho universal y de los pocos derechos absolutos que hay en Colombia”.

El exrepresentante a la Cámara, que había renunciado a su curul precisamente por ese caso, reiteró que “el colombiano es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, con una sentencia ejecutoriada. No se puede medir a medias. La Convención Americana, que contempla los derechos civiles y políticos, fue argumentado por el presidente Gustavo Petro cuando lo sancionaron siendo alcalde de Bogotá. Y efectivamente, con medidas cautelares, le protegieron sus derechos civiles y políticos. Esto no puede servir para unos y para otros no”.

Además, añadió el ahora magistrado de la autoridad electoral que “mi caso es el mismo del expresidente Uribe, en donde la Fiscalía, que es su juez, ha solicitado dos veces la preclusión por la inocencia del presidente. Es decir, hay no hay delito, autor ni determinador”.

Por lo mismo, cuestionó Prada que “¿Cómo es que un magistrado me acusa a mí de cómplice? ¿Cómplice de qué, si no hay delito? No hay nada. Y lo hace a dos días de estas elecciones. Yo creo que se vio una intención distinta”.

Precisamente, como comenta el uribista, el pasado 22 de agosto la Sala de Instrucción de la Corte Suprema lo citó a juicio por presuntamente haber sido parte de una red que intentó manipular el testimonio del testigo estrella en contra del expresidente Uribe.