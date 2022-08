Artemis 1: así puede ver el lanzamiento de la misión a la Luna

La misión Artemis 1, sin tripulación, junto al Space Launch System Rocket y la nave espacial Orion, despegará este 29 de agosto entre las 8:33 a.m. ET y las 10:33 a.m. ET, desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA.

Y aunque, esta vez va sin tripulación, su tarea es regresar a los humanos a la Luna y luego, llevarlos a Marte.

La nave Orion entrará en una órbita retrograda y viajará a 64.000 kilómetros. Así, en 2024 se planea que los humanos vuelvan en una trayectoría parecida en el Artemis II.

La primera mujer y el siguiente hombre en aterrizar en la Luna lo harán a finales de 2025 en la misión Artemis III.

Para ver el lanzamiento, la agencia ha dispuesto la cobertura en ingles y español desde su sitio web y en NASA TV.

La transmisión comenzará a las 12 a.m ET.

Luego del lanzamiento, la NASA tendrá un espacio informativo y compartirán las primeras imágenes de la Tierra desde la nave Orion.

La travesía del Orion durará 42 días, recorrera 2.1 millones de kilómetros y aterrizará en el Océano Pacífico el 10 de octubre.