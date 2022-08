Escuela en EE.UU. autorizó el uso de castigo físico para disciplinar a estudiantes

Controversia en Estados Unidos, luego de que una escuela en el estado de Missouri autorizara el uso de castigo corporal para disciplinar a los estudiantes. Será el último recurso y solo por recomendación del director.

El distrito escolar Cassville ubicado en el suroeste del estado, emitió una nueva política que permite a las personas certificadas "usar la fuerza física como método para corregir el comportamiento de los estudiantes" y para mantener "la disciplina y el orden en las escuelas".

La política no indica qué hace que un profesor de la escuela esté "certificado" para usar la fuerza física para castigar a un niño, pero según la norma, el castigo físico será administrado asegurándose de que no haya lesiones ni daños corporales y que "no está permitido golpear a los estudiantes ni en la cara ni en la cabeza".

Merlyn Johnson, el superintendente de la escuela, explicó los alcances de la regla. "No vamos a utilizar este método frecuentemente, y es una opción que si los padres no quieren que la escuela opte por su hijo, solo deben decirlo", dijo Johnson.

Cerca de 19 estados de Estaods Unidos permiten el castigo corporal en las escuelas, es decir, que más de 160.000 estudiantes estén sujetos a formas de castigo físico cada año escolar.

Críticos de este método de disciplina afirman que puede crear problemas tanto a corto como a largo plazo, especialmente en un momentos en que los niños y adolescentes experimentan depresión y ansiedad por la pandemia del Covid-19.