¿Hay grupos armados en los hospitales de la Franja de Gaza?

Mientras Médicos Sin Fronteras advierte de presencia de personas armadas en los centros médicos, el Hospital de Naser negó los señalamientos y pidió a la ONG retractarse. (Foto: Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El Hospital Naser, en el sur de Gaza, negó la presencia de grupos armados en sus instalaciones y urgió a la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) a retractarse de cualquier acusación al respecto, en un comunicado conjunto con el Ministerio de Sanidad de la franja.

“El Complejo Hospitalario Naser rechaza formalmente las acusaciones falsas, infundadas y engañosas de Médicos Sin Fronteras (MSF) sobre la presencia o el uso de armas o grupos armados en el hospital”, denunció el centro médico en un texto en el que, sin embargo, reconoce “amenazas y ataques por parte de individuos” durante los dos años de ofensiva bélica.

“La Franja de Gaza se encuentra bajo un estado de emergencia extremo y prolongado como resultado de ataques sistemáticos contra instituciones civiles. En estas condiciones, se han producido acciones ilegales aisladas por parte de individuos y grupos incontrolados en toda la sociedad, incluyendo intentos de algunos de portar armas”.

“Policía civil”

Es por ello, continúa el comunicado, por lo que en el Naser había un grupo de “policía civil” con el mandato de “proteger a los pacientes y al personal médico, asegurar la infraestructura hospitalaria y prevenir la entrada armada” al centro médico.

Personal armado a las afueras de un centro de atención médico donde opera Médicos Sin Fronteras. (Foto: Cortesía)

“Esta presencia es protectora, civil y legal, y no constituye una actividad militar ni el uso del hospital por parte de un grupo armado. Su objetivo es garantizar la seguridad del personal y de los pacientes”, aclara el texto, en el que no queda claro si este grupo está armado o no.

“Nos sorprende la declaración de Médicos Sin Fronteras y les instamos a reconsiderar aquellas decisiones que solo agravarán el sufrimiento de nuestra población en las circunstancias actuales”, añade.

Suspensión de actividades

MSF suspendió desde el pasado 20 de enero todas sus actividades médicas no esenciales en el Hospital Naser, entre otros motivos, por la presencia de hombres armados en el recinto hospitalario.

Preocupaciones relacionadas con “la gestión de la estructura, la salvaguarda de su neutralidad y las violaciones de la seguridad” llevaron a la organización a tomar esta decisión.

Entre estos incidentes se incluyen la presencia de hombres armados, intimidación, detenciones arbitrarias de pacientes y un episodio reciente sobre el que existen sospechas de una posible vinculación a un movimiento armado, según MSF.

Israel ya había presionado a la ONG

Las autoridades israelíes ordenaron a 37 organizaciones extranjeras, incluyendo a MSF, retirarse a inicios de marzo tras su negativa a entregar a Israel la lista de sus empleados palestinos.

La medida, unánimemente condenada por la comunidad internacional, obedece supuestamente a cuestiones de seguridad, pero tiene graves consecuencias para los pacientes.

Empleados de la ONG recorren los pasillos de distintos hospitales, de los últimos que funcionan en el territorio palestino, donde los camiones de ayuda tienen dificultades para ingresar, pese a la tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, que empezó en octubre.