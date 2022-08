En Manchester City prefieren la Premier League sobre la Champions

El sorteo de la fase de grupos de la Champions League dejó al Manchester City ubicado en el grupo G junto al Sevilla, Borussia Dortmund y Copenhague. Zona que a priori no debería ser tan complicada para los ingleses.

Justamente al respecto habló Ferrán Soriano, CEO del equipo, en Movistar. El español sorprendió a propios y extraños al afirmar que el City no tiene como prioridad ganar la Champions sino la Premier League.

"Como cada año. (La Champions) No es nuestra prioridad. Nosotros trabajamos para ganar la Premier... Para la Champions cuenta un poco la suerte y no nos podemos obsesionar. Hay equipos que se obsesionan de ganar la Champions y se olvidan de lo básico. Para nosotros lo básico es la Premier. Haciéndolo nos vamos a preparar para llegar lejos en la Champions, pero no es nuestra obsesión", mencionó.

Vale recordar que el equipo de Pep Guardiola estuvo a punto de conquistar la gloria europea en la temporada 2020-21, cuando perdió la gran final con el Chelsea.

Las decepciones internacionales contrastan con el poderío local, teniendo en cuenta los últimos cuatro títulos ligueros de cinco posibles. Tan solo falló en el curso 19-20 cuando Liverpool le arrebató la corona.