Nairo es una persona sana y limpia: Luis Quintana defiende a su hijo

Luis Quintana, papá de Nairo Quintana, aprovechó los micrófonos de 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio para salir en defensa de su hijo, luego de la suspensión que recibió de parte de la UCI, por supuesto uso de Tramadol durante el pasado Tour de Francia. Don Luis aseguró que existe una persecución en contra de los colombianos y reiteró que su hijo es una "persona sana".

"Agradecido con estas versiones que ustedes me dan, estoy poco enterado de eso. Para nosotros es un golpe grande, pero no para la familia Quintana, para la familia colombiana, ya que sabemos que Nairo es una persona sana, Nairo lo que ha hecho lo ha hecho de corazón y limpiamente", comentó molestó.

Y agregó, recordando lo sucedido recientemente con Miguel Ángel López: "como siempre sabemos a los colombianos nos han vetado por eso. Ahí tuvimos un Miguel Ángel (López), que lo criticaron, que le hicieron".

"Nairo es una persona grande y disciplinada, que no tiene por qué llegar a hacer cosas que no son ciertas", agregó en defensa de su hijo.

Luis Quintana contó que no ha podido hablar con Nairo tras la noticia de la descalificación del Tour de Francia. "Me he enterado hasta ayer tarde, en sus dificultades que él tiene no le queda tiempo de dedicarle tiempo a su familia. Para nosotros es un golpe duro".

Recordando lo que le dijo el ciclista tras cerrar su participación en el Tour, dijo de sus sensaciones: "como la de todos los colombianos, felices, porque trabajó un Tour bien trabajado, con sacrificio, con dignidad, para que en este momento la UCI le vaya a arrebatar sus triunfos que son dignos de él. Para nosotros y el pueblo colombiano hay inconformismo porque conocemos a Nairo hace más de 10 o 12 años, donde hasta ahora le están haciendo con unos cuentos reforzados, no solamente a Nairo, a todos los colombianos".

De esto concluyó: "yo acabo de recordar lo de Miguel Ángel, que para nosotros los colombianos es una gran mentira, porque los colombianos somos las personas más dignas, por más que allá los europeos nos tengan como drogadictos, es una gran mentira, porque allá sí puede estar la droga".

Nairo Quintana anunció este jueves su retiro de La Vuelta a España, para dedicarse de lleno a preparar su defensa ante la suspensión de la UCI. El ciclista boyacense tiene 10 para apelar su sanción en el TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo.