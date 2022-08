Nairo Quintana no correrá La Vuelta a España para preparar su defensa

Nairo Quintana finalmente no correrá La Vuelta a España 2022. El mismo boyacense decidió bajarse de la competencia y centrarse en preparar su defensa, luego de haber sido sancionado por la UCI por un supuesto uso de Tramadol durante el pasado Tour de Francia.

"Ha pasado unas horas y he podido reflexionar durante la noche, ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición", comentó Nairo en un video dado a conocer por su equipo de trabajo.

"Aunque ayer había dicho que iba a hacer La Vuelta a España, aún no me encuentro en condiciones, prefiero regresar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado el día de ayer. Estaré trabajando durante estos 10 días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones", añadió.

El corredor del Arkea Samsic cuenta con 10 días, desde la notificación de la suspensión de parte de la Unión Ciclista Internacional, para demostrar su inocencia y apelar la suspensión ante el TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Nairo fue descalificado del Tour de Francia al encontrársele restos de Tramadol en dos pruebas de sangre durante la carrera, por ende perdió los 455 puntos conseguidos para él y su equipo durante la competencia.