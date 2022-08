Gamero sobre más refuerzos: "Las puertas están abiertas hasta el viernes"

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, se refirió a la posibilidad de sumar algún otro refuerzo al equipo antes de que cierre la presente ventana para jugadores libres este viernes. El estratega samario aseguró que "las puertas están abiertas" pero que a la fecha no tienen "un jugador claro" para incorporar.

"Nosotros hemos mirado alternativas, pero no se nos ha sido fácil, porque nosotros ya estamos en competencia, estamos con ritmo. A lo mejor hubiéramos tenido la posibilidad de tener un jugador y tenerlo entrenando aquí, lo hubiéramos visto mejor. Pero hoy no, hoy a la fecha no tenemos un jugador claro para nosotros traer", comentó en rueda de prensa, luego de clasificar a las semifinales de la Copa Colombia.

No obstante, el técnico agregó: "hasta el viernes son las inscripciones y quedan este par de días, estamos mirando posibilidades, si se nos da, lo vamos a hacer, si no se nos da, con este grupo que tenemos, que está muy motivado y quiere jugar, yo también estoy tranquilo con este grupo. Las puertas están abiertas hasta el viernes".

Millonarios había centrado su búsqueda para esta parte del mercado en un lateral izquierdo que fuera agente libre. Con el representante de Sebastián Herrera se llevaron a cabo algunas conversaciones; no obstante, al parecer estas nos progresaron.