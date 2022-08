Lo que dijo César Ferrari sobre su no llegada al DNP

Por no ser colombiano de nacimiento y tener nacionalidad adoptada se cayó el nombramiento de César Ferrari como director del Departamento de Planeación Nacional, DNP.



Desde la Casa de Nariño confirmaron a Caracol Radio que la posesión no es viable pues un colombiano por adopción no puede asumir un cargo ministerial.

Sin embargo, lamentaron este hecho pues aseguran que era la persona “adecuada” para asumir este rol en el gobierno de Gustavo Petro. Ferrari tiene nacionalidad colombiana, peruana e italiana, por lo que no es viable jurídicamente.

Sobre el particular, habló en 6AM Hoy por Hoy con Gustavo Gómez y comentó que él no ha tomado ninguna decisión al respecto y que se atiene a las consecuencias:

"No sé que pasó, yo me atengo a lo que ellos digan. Formalmente no me han dicho nada. Reiteró que ha hablado de muchos temas con el presidente Gustavo Petro y él sabía de mi nacionalidad. Soy italiano de sangre, peruano de nacimiento y colombiano por adopción, de las cuales me siento muy orgullo", comentó.

Ahora bien, el presidente Gustavo Petro tendrá la tarea de revisar nuevas hojas de vida para designar el nuevo director del de DNP.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio