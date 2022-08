Presidente de EE.UU. promulgó su gran ley climática, sanitaria y fiscal

El presidente Biden promulgó este martes su gran ley climática, sanitaria y fiscal que ha llamado “Ley de Reducción de la Inflación”. Marcando un logro importante para su agenda nacional a menos de tres meses de las elecciones de medio término.

Una medida que tiene como objetivo reducir la inflación, disminuir los precios de los medicamentos recetados, abordar el cambio climático, reducir el déficit e imponer un impuesto mínimo sobre las ganancias de las corporaciones más grandes de Estados Unidos.

Biden interrumpió sus vacaciones en una isla en Carolina del Sur para regresar a Washington DC y firmar la legislación en la Casa Blanca, luego de haber sida aprobada en el senado y la Cámara. Biden elogió la legislación como una de las medidas más significativas en la historia del país. “Permítanme decir desde el principio: con esta ley, el pueblo estadounidense ganó y los intereses especiales perdieron”, dijo Biden.

De acuerdo con el presidente, su administración había comenzado en medio de “un momento oscuro en Estados Unidos”, por cuenta de la pandemia de coronavirus, el desempleo y las amenazas a la democracia.

“Y, sin embargo, no hemos vacilado, no nos hemos acobardado y no nos hemos rendido”, dijo Biden. “En cambio, estamos entregando resultados para el pueblo estadounidense. No derribamos. Construimos. No miramos atrás. Esperamos, y hoy ofrece una prueba más de que el alma de Estados Unidos es vibrante, el futuro de Estados Unidos es brillante y la promesa de Estados Unidos es real”, afirmó el mandatario.

Luego de esta firma, la Casa Blanca planea una celebración más grande para el 6 de septiembre.